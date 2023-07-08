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Dünya

Zelenski, Karadeniz'deki Yılan Adası'nı ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Karadeniz'deki Yılan Adası'nı ziyaret ettiğini bildirdi.

AA8 Temmuz 2023 Cumartesi 09:59 - Güncelleme:
Zelenski, Karadeniz'deki Yılan Adası'nı ziyaret etti
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Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 500. günü olduğunu belirtti.

Yılan Adası'nı ziyaret ettiğini aktaran Zelenski, bu adayı "Özgür Ukrayna'nın özgür adası" olarak nitelendirdi.

Zelenski, "Burada işgalcilere karşı savaşan herkese teşekkür ederim. Tam ölçekli savaşın en önemli muharebelerinden biri olan bu muharebede canlarını veren kahramanları andık. Karadeniz'imizde güvenlik için mücadele edenlere şan olsun." ifadesini kullandı.

Karadeniz'in Ukrayna açıklarındaki Yılan Adası, Şubat 2022'de Rusların kontrolüne geçmiş, aynı yılın haziran ayı sonunda Ukrayna ordusu tarafından kurtarılmıştı.

  • Zelenski
  • Yılan Adası
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