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Dünya

Zelenski: Kiev'e düzenlenen İHA saldırısında 3 kişi öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırıda 3 kişinin öldüğünü bildirdi.

AA24 Ocak 2025 Cuma 12:13 - Güncelleme:
Zelenski: Kiev'e düzenlenen İHA saldırısında 3 kişi öldü
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Zelenski sosyal paylaşım hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun bu gece Ukrayna'nın Kiev bölgesine İHA saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Bölgeye bağlı Brovary şehri ve Hlevas kasabasına düzenlenen saldırılarda 3 kişinin öldüğünü kaydeden Zelenski, yaralıların da olduğunu aktardı.

Zelenski, füze ve İHA'ları üretmemesi için Rusya'ya yaptırımlarla baskı yapılmaya devam edilmesi gerektiğini kaydetti.

Öte yandan, Zaporijya Bölgesi'nin Askeri İdaresi Başkanı İvan Fedorov sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Zaporijya'ya dün düzenlediği hava saldırısında yaralananların sayısının 54'e çıktığını ifade etti.

Saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti.

- RUSYA'NIN BRYANSK VE RYAZAN BÖLGELERİNDEKİ SANAYİ TESİSLERİNE İHA'LARLA SALDIRI YAPILDIĞI İDDİASI

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya'nın Bryansk bölgesindeki "Kremniy" fabrikasına İHA saldırısı yapıldığını öne sürdü.

Kovalenko mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bryansk'taki 'Kremniy' fabrikasına yine saldırı düzenlendi. (Fabrika) Füze sistemleri, Pantsir hava savunma sistemi, İskender füzeleri, radar ve elektronik harp sistemleri ile Rus İHA'ları için mikroelektronik (çip) üretiyor. Bu fabrikaya, kimliği belirsiz insansız hava araçları tarafından en azından üçüncü saldırı yapıldı."

Ayrıca, Rusya'nın Ryazan bölgesindeki bir petrol rafinerisine de İHA saldırısının düzenlendiğini iddia eden Kovalenko, rafineride Rus ordusu için de petrol ürünlerinin üretildiği savundu.

Söz konusu saldırılarla ilgili sosyal paylaşım hesaplarında paylaşılan görüntülerde, saldırıların yapıldığı alanlarda yangınlar çıktığı görüldü.

  • Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
  • Volodimir Zelenski
  • kiev

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