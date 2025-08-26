ABD Başkanı Donald Trump ve Putin'in 16 Ağustos'ta Alaska'da görüşmesi sonrası, Ukrayna - Rusya savaşını sonlandırma çabaları kapsamında üçlü bir zirve gündeme gelmişti.

Rus lider Putin ile yapması beklenen görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Zelenski, söz konusu görüşmeye Türkiye, Körfez ülkeleri veya Avrupa ülkelerinin ev sahipliği yapabileceğini belirtti.

Zelenski, "Şimdi, bu hafta Türkiye ile temaslar olacak, Körfez ülkeleri ile temaslar olacak ve Ruslarla görüşmelere ev sahipliği yapabilecek Avrupa ülkeleri ile temaslar olacak. Bizim tarafımızdan savaşı sona erdirmek için her şey en üst düzeyde hazırlanacak" dedi.