26 Ağustos 2025 Salı
Dünya

Zelenski liderler zirvesi için Türkiye'yi işaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmelere Türkiye, Körfez ve Avrupa ülkelerinin ev sahipliği yapabileceğini ifade etti.

26 Ağustos 2025 Salı 19:30
ABD Başkanı Donald Trump ve Putin'in 16 Ağustos'ta Alaska'da görüşmesi sonrası, Ukrayna - Rusya savaşını sonlandırma çabaları kapsamında üçlü bir zirve gündeme gelmişti.

Rus lider Putin ile yapması beklenen görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Zelenski, söz konusu görüşmeye Türkiye, Körfez ülkeleri veya Avrupa ülkelerinin ev sahipliği yapabileceğini belirtti.

Zelenski, "Şimdi, bu hafta Türkiye ile temaslar olacak, Körfez ülkeleri ile temaslar olacak ve Ruslarla görüşmelere ev sahipliği yapabilecek Avrupa ülkeleri ile temaslar olacak. Bizim tarafımızdan savaşı sona erdirmek için her şey en üst düzeyde hazırlanacak" dedi.

