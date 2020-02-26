Zelenski: Madencilerin alacakları ödenmezse, bakanlara da maaş yok

DHA 26 Şubat 2020 Çarşamba12:28 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 12:28

Madencilik sektörü çalışanları ile bir araya geldiği toplantıda konuşan Zelenski, "2 ay içinde maden işçilerinin tüm maaş alacaklarının ödenmesini rica ediyorum. Eğer borçlarını kapamazsak, bir günlük alacaklarını bile vermezsek, o halde tüm hükümet üyelerinin de bu aylar için maaş almamasının adil olacağını düşünüyorum" dedi.

Bazı maden ocaklarında çalışan işçilerin 2014-2016 dönemlerinden kalan maaşlarını alamadıklarına dikkat çeken Zelenski, Ukrayna´da bugün madencilerin ödenmeyen maaşlarının toplamının 1,1 milyar grivna (275 milyon 366 bin TL) olduğunu söyledi.

Madenlerdeki yolsuzlukların ortadan kaldırılması gerektiğinin de altını çizen Ukraynalı lider, "Tüm yurt dışı ziyaretlerimizi, uluslararası diplomasiyi bir kenara bırakalım, daha kendi ülkemizde işleri yoluna koyamadık" diye konuştu.