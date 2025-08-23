Ukrayna ile Rusya arasında ateşkes sağlanması için temaslar sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile yaptığı görüşmeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İki lider arasında 18 Ağustos'ta yapılan görüşmede hazır bulunan Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Kislitsia, "Zelenski, müzakere masasına oturmaya ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile toprak meselelerini görüşmeye hazır olduğunu çok ama çok net şekilde belirtti. Toprak meselesi ile ilgili görüşmelerin başlangıç noktası ise şu anda mevcut olan temas hattıdır" dedi.

"TRUMP'IN HAVLU ATMAYA NİYETİ YOK"

ABD'li televizyon kanalı NBC News'in ismi açıklanmayan Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Zelenskiy'e "büyük ölçüde Rusya'nın şartlarına göre olan bir anlaşma yapması" gerektiğini açıkça belirtti. Kaynağa göre, Trump'ın perşembe günü yaptığı "Ukrayna'nın tamamen savunma pozisyonunda olduğu ve Rusya ile olan çatışmayı kazanamayacağı" yönündeki açıklamasının bir sinyal olduğunu aktardı. NBC'ye konuşan başka bir kaynak ise, Trump yönetiminin çatışmanın çözümü konusunda "havlu atmaya" niyeti olmadığını ve "bu çatışmanın askeri bir çözümü olmadığına" inandığını belirtti.

UKRAYNA HARİTASINDA YÜZDE 20'LİK BİR BÖLÜM PEMBE RENKLE GÖLGELENMİŞTİ

Trump ile Zelenski arasında 18 Ağustos'ta Oval Ofis'te yapılan görüşme sırasında Ukrayna haritası sergilenmiş ve haritada Rus askeri güçlerinin halihazırda kontrol ettiği toprakları gösteren yüzde 20'lik bir bölüm pembe renkle gölgelenmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı açıklamada Putin ile Zelenski arasında herhangi bir görüşmenin planlanmadığını ancak uygun bir gündem olduğunda Rus liderin bu görüşmeye hazır olacağını ifade etmişti.

