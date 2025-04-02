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Dünya

Zelenski, nadir toprak elementleriyle ilgili anlaşma metninde NATO konusunun bulunmadığını belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD ile imzalanması beklenen nadir toprak elementleriyle ilgili anlaşma metninde ülkesinin NATO ile entegrasyonu konusunun yer almadığını söyledi.

AA2 Nisan 2025 Çarşamba 07:57 - Güncelleme:
Zelenski, nadir toprak elementleriyle ilgili anlaşma metninde NATO konusunun bulunmadığını belirtti
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Zelenski, ülkesinde temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'u Kiev'deki çalışma ofisinde kabul etti.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Zelenski, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler hakkında konuştu.

Baerbock'un savaş döneminde Ukrayna'yı 9 kez ziyaret ettiğini belirten Zelenski, ülkesine verdiği tüm desteklerden dolayı Almanya'ya teşekkür etti.

Rusya'nın, enerji altyapılarına yönelik ateşkesi ihlal ettiği değerlendirmesinde bulunan Zelenski, saldırılar hakkında ABD tarafına ilgili raporları ileteceklerini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı bitirmek istemediğini savunan Zelenski, "Yaptırımların etkisini artırma noktasına geldiğimize inanıyorum çünkü Rusların ABD'ye verdikleri sözleri ihlal ettiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

ABD'nin Rusya'ya yaptırımları artırma imkanının olduğuna inandığını dile getiren Zelenski, "Başkan (Donald) Trump'ın Rusya'ya yaptırımları güçlendirmek için tüm ilgili araçlara sahip olmasını çok umuyoruz." dedi.

Zelenski ayrıca, nadir toprak elementleri ile ilgili ABD ile imzalanması beklenen anlaşma metninde iki taraf olarak çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

Söz konusu anlaşma taslağında Ukrayna'nın NATO ile entegrasyonu konusunun yer almadığını ifade eden Zelenski, "Bu anlaşmaya ve NATO meselesine gelince, anlaşmada NATO meselesi yok ve yoktu." diye konuştu.

Zelenski, güvelik garantisi kapsamında ülkesinde yabancı askerlerin olası konuşlandırmasıyla ilgili müttefik ülkelerle görüşmeleri sürdürdüklerini söyledi.

Ukrayna'ya "askerlerini göndermeye hazır" olan ülkelerin ordu temsilcilerinin 4 Nisan'da bir araya geleceğini kaydeden Zelenski, bu görüşmede ilgili konuların masaya yatırılacağını belirtti.

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