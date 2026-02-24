İSTANBUL 14°C / 6°C
Dünya

Zelenski net konuştu: Putin kazanamadı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın 4. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hedeflerine ulaşamadığını belirterek, 'Bağımsızlığımızı savunduk, devletimizi kaybetmedik' dedi.

24 Şubat 2026 Salı 09:46
Zelenski net konuştu: Putin kazanamadı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, "Bugün Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yıl dönümü." ifadesini kullandı.

Rusya'nın, savaşın başladığı 4 yıl önce Ukrayna'nın başkenti Kiev'i "üç günde" ele geçiremediğini hatırlatan Zelenski, ülkesinin bu süreçte uzun bir yoldan geçtiğini vurguladı.

Zelenski, bu savaşta milyonlarca Ukraynalının direniş gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Saldırının başlangıcını hatırlayarak bugüne bakarken şunu söylemeye hakkımız var. Bağımsızlığımızı savunduk, devletimizi kaybetmedik, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin hedeflerine ulaşamadı. Ukraynalıları kıramadı, bu savaşı kazanamadı."

Zelenski, Ukrayna'yı koruyarak barışın ve adaletin sağlanması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

