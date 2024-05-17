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Dünya

Zelenski onayladı! Ukrayna'da mahkumlar askere alınacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, cezaevindeki mahkumların askere alınmasını sağlayacak yasayı onayladı.

AA17 Mayıs 2024 Cuma 18:16 - Güncelleme:
Zelenski onayladı! Ukrayna'da mahkumlar askere alınacak
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Parlamentonun internet sitesinde, Zelenski'nin mahkumların gönüllü olarak silahlı kuvvetlere katılmalarına ilişkin yasayı imzaladığı belirtildi.

Yasa, hafif suçlardan hüküm giymiş mahkumların sözleşmeli askerlik hizmeti şartıyla gönüllü olarak mahkeme kararıyla orduya alınmalarını öngörüyor.

Yasaya göre, ağır kasıtlı cinayet, tecavüz, cinsel şiddet ve ulusal güvenliğe karşı suçlardan hüküm giyenler asker olamayacak.

Ukrayna parlamentosu, Zelenski'nin imzaladığı yasayı 9 Mayıs'ta kabul etmişti. Ülkede 15 bin ila 20 bin arasında mahkumun askere alınabileceği belirtiliyor.

  • Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
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