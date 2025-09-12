Zelenski, Yalta Avrupa Stratejisi Forumu'nda yaptığı konuşmasında, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un da katıldığı programda konuşan Zelenski, savaşın sona ermesi gerektiğini ifade etti.

Savaşın bitmesi için Rusya'ya yönelik baskı kurulması gerektiğini dile getiren Zelenski, ayrıca ABD ile birlikte "güçlü" bir hava savunma sistemi oluşturmaları gerektiğini savundu.

Zelenski, Kellogg'un Kiev'e gelmesinin Ukrayna'nın güvenliği için önemli olduğunu belirtti.

ABD'nin etkisinden dolayı Rusların Kellogg'un Kiev'e geldiği zaman başkente yönelik hava saldırıları yapmadığını aktaran Zelenski, Kellog'un Ukrayna için adeta bir "Patriot hava savunma sistemi etkisi yarattığını" söyledi.

Zelenski konuşmasında, Kellogg'a hitaben "General bu doğrudur, buraya her geldiğinizde bunu söylüyorlar. Keith Kellogg Kiev'deyken, Kiev halkı kesinlikle biraz uyuyabiliyor. Ukrayna'nın tüm şehirlerini gezmenizi isterim." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, savaşı durdurması için dünyadan kendisine gelen çağrıları "görmezden geldiğini" ifade eden Zelenski, "Putin Avrupa'ya, Amerika'ya ve genel olarak Batı'ya inanmıyor. Rusya'nın savaşta olmasının sebebi bu. Putin Çin'e, İran'a, Kuzey Kore'ye inanıyor. Ve bu yüzden orada stratejik anlaşmalar arıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü kaydeden Zelenski, ayrıca iki gün önce Rus İHA'ların Polonya hava sahasını da ihlal ettiğini anımsattı.

Zelenski, "Rusya, Amerika, Avrupa ve genel olarak Batı'nın Rusya'nın savaşmasına izin vermeyeceğine inanmalı. Bu, sadece Rusya'nın ikna etmesiyle, sadece diyalogla başarılamaz." diye konuştu.

"UKRAYNA'NIN HERHANGİ BİR TOPRAĞI VERİLMEYECEK"

Forumda konuşan Zelenskiy, Ukrayna'nın güvenliğinin aslında tüm Avrupa'nın güvenliği için önemli olduğunu savundu.

Güçlü güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduklarını ifade eden Zelenski, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda taviz vermeyeceklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Putin'e, savaşı durdursun diye Ukrayna'nın herhangi bir toprağı verilmeyecek. Bu bir çözüm değil. Bu bir ara vermektir. Tıpkı 2008 ve Gürcistan'dan sonra olduğu gibi, 2014 ve Kırım ve Donetsk'ten sonra olduğu gibi."

