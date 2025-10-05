İSTANBUL 23°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ekim 2025 Pazar / 13 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7158
  • EURO
    49,0312
  • ALTIN
    5209.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Zelenski: Rus ordusunun İHA ve füze saldırıları artarak sürüyor
Dünya

Zelenski: Rus ordusunun İHA ve füze saldırıları artarak sürüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun ülkesine 500'den fazla insansız hava aracı ve 50'den fazla füzeyle saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

AA5 Ekim 2025 Pazar 12:55 - Güncelleme:
Zelenski: Rus ordusunun İHA ve füze saldırıları artarak sürüyor
ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun, ülkesine yönelik 500'e yakın insansız hava aracı (İHA) ve 50'den fazla füze ile saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların, gece Ukrayna'nın farklı bölgelerine hava saldırısı düzenlediğini aktardı.

"Saldırıda 500'e yakın İHA ve 50'den fazla füze kullanıldı" diyen Zelenski, saldırılar sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin de yaralandığını belirtti.

İnsanların hayatını korumak için öncelikle havada bir ateşkesin sağlanması gerektiğini vurgulayan Zelenski, bunun ardından savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik adımların atılabileceğini savundu.

  • Ukrayna Devlet Başkanı
  • Rus saldırısı
  • insansız hava aracı

ÖNERİLEN VİDEO

Su kesintileri vatandaşı bezdirdi: Rezil durumdayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.