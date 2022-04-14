Zelenski: Rus petrolü için kanlı para ödeniyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC'ye verdiği röportajında, bazı Avrupa ülkelerine Rus petrolü almaya devam ettikleri için sert eleştirilerde bulundu. Rusya'ya karşı bazı yaptırımları destekleyen ancak şimdiye kadar petrol satışlarında daha sert önlemler alınması çağrılarına direnen Almanya ve Macaristan'a yönelik eleştiride bulunan Zelenski, Almanya'yı Rusya'nın bu yıl 250 milyar pound elde edeceği enerji satışlarına ambargo koyma çabalarını engellemekle suçladı.

Zelenski, Rus petrolünü almaya devam eden Avrupa ülkeleri için, "Rus petrolü için kanlı para ödeniyor" ifadelerini kullanarak, "Bazı ortaklarımız, artık bunun farklı bir zaman olduğunu ve bunun artık bir iş veya para meselesi olmadığını anlıyor. Bu bir hayatta kalma meselesidir" dedi.

Rusya'nın saldırısını geri püskürtmek için Ukrayna'nın yeterince hızlı malzeme alamadığını söyleyen Zelenski, daha fazla silah sağlanması çağrısını yineleyerek, "ABD, Birleşik Krallık ve bazı Avrupa ülkeleri yardım etmeye çalışıyorlar ve yardım ediyorlar ama yine de buna daha erken ve daha hızlı ihtiyacımız var" dedi.

"ON BİNLERCE KİŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLİR"

Zelenski, Rusya'nın saldırıları nedeniyle on binlerce kişinin öldürülmüş olabileceğini düşündüğünü ifade ederek, "On binlerce ölünün yanı sıra birçoğunun da ortadan kaybolduğu bilgisine sahibiz. Belgelerinin değiştirildiğini biliyoruz. Onlara Rus pasaportları verildi ve bazıları kamplara, bazıları başka şehirlere olmak üzere Rusya'ya götürüldüler. Kimse bu insanlara ne olduğunu bilmiyor. Kaç kişinin öldürüldüğünü kimse bilmiyor" dedi.

"BARIŞ İHTİMALİ AZALIYOR"

Zelenski, Mariupol ve Bucha şehirlerinde Rus birlikleri tarafından sivillere yapılan saldırıların ardından Ruslarla barış görüşmeleri ihtimalinin daha da azaldığını söyleyerek, "Barış görüşmelerinin olanakları kapanma sürecinde. Bu benimle ilgili değil. Rusya ile ilgili. Bizimle daha fazla konuşma şansları olmayacak" dedi.

"TAM ÖLÇEKLİ BİR İŞGAL BEKLEMİYORDUK"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus ordusu için "savaş suçlusu" nitelendirmesinde bulunan Zelenski, Rusya'nın saldırıya başlamasıyla ilgili, "Biz buna izin vermedik ama gerçekleştiğinde tam ölçekli bir işgal beklemiyorduk" ifadelerini kullandı.

"ÖLDÜREBİLİRLER AMA AYNI ZAMANDA ÖLECEKLER"

Zelensky, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için ülkenin doğusunun şu anda en zor durumda olan bölge olduğunu ancak en güçlü birimlerin yoğunlaştığı yer olduğunu belirterek, "Bizi yok edebilirler ama biz cevap vereceğiz. Öldürebilirler ama aynı zamanda ölecekler" dedi.