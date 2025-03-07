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Dünya

Zelenski: Rusya altyapımıza yoğun bir saldırı gerçekleştirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun ülkesinin enerji altyapısına yönelik geniş çaplı bir hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

AA7 Mart 2025 Cuma 14:55 - Güncelleme:
Zelenski: Rusya altyapımıza yoğun bir saldırı gerçekleştirdi
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Zelenski, X hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı düzenlediğini belirterek, "Rus ordusu dün gece enerji altyapımıza tekrar yoğun bir saldırı düzenledi." ifadesini kullandı.

Rusların bu saldırıda 70'e yakın füze ve yaklaşık 200 insansız hava aracı (İHA) kullandığını kaydeden Zelenski, saldırıların hedefinin Ukrayna'nın enerji altyapısı olduğuna işaret etti.

Zelenski, Odessa, Çernigiv, Poltava ve Ternopil bölgelerine saldırının gerçekleştirildiğini aktararak, Harkiv kentinde ise sivil altyapılarına saldırı düzenlendiğini belirtti.

Rus füzelerini önlemek için bugün F-16 ve Fransa'nın Ukrayna'ya geçen ay verdiği Mirage 2000 savaş uçaklarının görevde bulunduğunu belirten Zelenski, "Özellikle Mirage'ler Rus seyir füzelerini başarıyla engelledi." ifadesini kullandı.

Zelenski, savaşın tek sebebinin Rusya olduğunu savunarak, barış kapsamında bu ülkenin öncelikle havada ve denizde füze saldırılarını durdurmaya zorlanması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna'nın barışa giden yolu takip etmeye hazır olduğunun altını çizen Zelenski, "Ukrayna bu savaşın ilk saniyesinden itibaren barış için çaba sarf ediyor. Amaç, Rusya'yı savaşı durdurmaya zorlamak." açıklamasını yaptı.

- HARKİV'DE 8 KİŞİ YARALANDI

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun ülke genelindeki enerji ve doğal gaz altyapısına yönelik yoğun hava saldırısı düzenlediğini bildirmişti.

Galuşçenko, Rusya'nın amacının Ukrayna'da halkı elektriksiz ve ısıtmasız bırakmak olduğunu ifade etmişti.

Harkiv Belediye Başkanı Igor Terekhov da aynı platformdan yaptığı açıklamada, Rus ordusunun kentin sivil altyapısına füze saldırısı düzenlediğini aktarmıştı.

Terekhov, mevcut bilgilere göre, 8 kişinin saldırı sonucu yaralandığını kaydetmişti.

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