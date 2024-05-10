Zelenski: Rusya yeni bir saldırı dalgası başlattı

Zelenski, ülkesinin başkenti Kiev'de resmi temaslarda bulunan Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Rus ordusunun sabah saatlerinde Harkiv bölgesine yeni saldırı başlatmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Zelenski, "(Saldırıyla ilgili) Tüm açıklamaların kesinlikle doğru ve adil olduğunu düşünüyorum. Rusya bu yönde (Harkiv bölgesi) yeni bir karşı saldırı dalgası başlattı." dedi.

Ukrayna ordusunun Rus birliklerine yoğun topçu atışlarıyla karşılık verdiğini kaydeden Zelenski, "Şu anda bu yönde yoğun çatışmalar sürüyor." dedi.

Zelenski, Ukraynalı komutanların bu bölgede olası bir saldırı durumunda hazırlıklı olduklarını belirtti.

HARKİV BÖLGESİNE EK UKRAYNALI BİRLİKLER GÖNDERİLDİ



Ukrayna Savuma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Harkiv bölgesindeki son durumla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada Rus ordusunun, Harkiv'e saldırılarının geri püskürtüldüğü ve bölgenin savunmasını güçlendirmek için yedek birliklerin gönderildiği ifade edildi.

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Harkiv bölgesi sınırlarında yoğun çatışmaların yaşandığını belirtti.

Rus kuvvetlerinin, bu sabah Harkiv bölgesinin kuzey kısmına doğru yeni saldırı başlattığını kaydeden Sinegubov, Ukrayna ordusunun söz konusu saldırılara karşılık verdiğini aktardı.

Sinegubov, aynı zamanda bölgede sivillerin tahliyesinin sürdüğünü de ifade etti.