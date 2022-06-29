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Dünya

Zelenski, Rusya'nın BM'deki haklarından yoksun bırakılması çağrısı yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, 'terör devleti' olmakla suçladığı Rusya'nın Birleşmiş Milletler'deki (BM) haklarından yoksun bırakılması çağrısında bulundu

AA29 Haziran 2022 Çarşamba 00:16 - Güncelleme:
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Ukrayna Rusya'nın saldırılarını yoğunlaştırması ve Kremençuk'taki alışveriş merkezinin vurulmasının ardından BM Güvenlik Konseyini (BMGK) toplantıya çağırdı.

BMGK'ye savaşın başından beri ikinci kez hitap eden Zelenski, Moskova'nın geçen cumartesi Ukrayna'yı 62 füze, pazar günü ise 26 roket ile vurduğunu söyledi.

Zelenski, BM'ye 18 kişinin hayatını kaybettiği alışverişe merkezine yönelik saldırıya ilişkin ise bağımsız soruşturma çağrısı yaptı.

Rusya'yı "terör devleti" olmakla suçlayan Zelenski, uluslararası topluma Rusya'yı terör faaliyetlerine son verene kadar BM Genel Kurulunda ve BMGK'deki haklarından yoksun bırakması çağrısında bulundu.

Zelenski, Rusya'nın BM Genel Kurulunda ve BMGK'de yer almaması gerektiğini söyledi.

BM Siyasi işlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ise savaşın başından beri Ukrayna'da 4 bin 731 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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