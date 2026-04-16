Zelenski: Rusya'nın cezasız kalmasına izin vermeyin

Zelenski, Hollanda'nın Middelburg kentinde, Hollanda Kralı Willem-Alexander ve Hollanda Başbakanı Rob Jetten'in de katılımıyla düzenlenen Uluslararası Dört Özgürlük Ödülü töreninde yaptığı konuşmasında, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Rus ordusunun son bir gün içerisinde Ukrayna'ya yoğun hava saldırıları düzenlediğini ifade eden Zelenski, saldırılar nedeniyle insanların öldüğü ve yaralandığını kaydederek, "Rus savaş suçlularının normal bir hayat sürmemesi, adil cezalar alması gerekiyor." yorumunu yaptı.

Zelenski, Ukrayna'ya yapılan saldırılardan sorumlu kişiler için özel mahkemenin kurulması yönündeki çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "İşte biz burada, Hollanda'da, Avrupa'da bunu yapıyoruz. Ukrayna'ya karşı Rus saldırganlığı için bir mahkeme kurmak için çalışıyoruz ve yardımınız için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Söz konusu mahkemenin kurulması için müttefiklerinden destek istediklerini belirten Zelenski, "Bu yüzden Rusya'nın cezasız kalmasına izin vermeyin." diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'yı kendi parçası gibi göstermeye çalıştığını savunan Zelenski, şunları kaydetti:

"Bu sadece tarih, siyaset veya ideoloji meselesi değil. Bu, Ukrayna'yı yeryüzünden tamamen silme hedeflerinin temelidir. Ve sadece Ukrayna değil. Rusya, tüm komşularını kontrol etmek istediğini defalarca açıkça ifade etti."

Zelenski, Rusya'nın Avrupa'nın güvenliği için de tehdit oluşturduğunu ifade ederek, "Rusya, savaş fikrini Suriye ve Afrika'ya da yaydı. Bu gerçekten küresel bir tehdit." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenski'e törende, "tüm Ukrayna halkı" adına Uluslararası Dört Özgürlük Ödülü takdim edildi.