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Dünya

Zelenski, Rusya'yı ABD üzerinden tehdit etti: Güçlü adımlar atılacağına güveniyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya ile ateşkese ilişkin ABD ile yapılan görüşmelere değinerek, 'Rusya ateşkesi reddederse ABD'nin güçlü adımlar atacağına güveniyoruz' dedi.

IHA12 Mart 2025 Çarşamba 17:50 - Güncelleme:
Zelenski, Rusya'yı ABD üzerinden tehdit etti: Güçlü adımlar atılacağına güveniyoruz
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Suudi Arabistan'da Rusya ile ateşkese ilişkin ABD ile yapılan görüşmelere dair açıklamalara bulundu. Rusya'nın ateşkesi reddetmesi durumunda, ABD'nin Rusya'ya karşı sert önlemler alması beklediğini ifade eden Zelenski, "Rusya ateşkesi reddederse ABD'nin güçlü adımlar atacağına güveniyoruz. Henüz detayları bilmiyorum, ancak yaptırımlar ve Ukrayna'nın güçlendirilmesinden bahsediyoruz" dedi.

Suudi Arabistan'daki görüşmede tüm kritik konuların ele alındığını belirten Zelenski, "Genel olarak, ABD tarafı Ukrayna'nın savaşı sonlandırmaya yönelik hızlı adımlar atmaya hazır olduğunu göstermesini istedi. Ukrayna bu isteği gösterdiğinde, ABD desteği yenileme sözü verdi ve bunu yaptı. Bu nedenle bunu olumlu bir sonuç olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

"BU ADIMLAR 'GÜÇ YOLUYLA BARIŞ' ANLAMINA GELECEK"

Görüşmenin "son derece yapıcı" geçtiğini vurgulayan Zelenski, "Ardından, Avrupalı ortaklarımız da savaşın bitmesi için attığımız ciddi adımları desteklediklerini açıkladı. 'Top artık Rusya'nın sahasında' dediler. Dolayısıyla, Rusya'ya yönelik yaptırımlar veya diğer baskı araçları, ABD'nin Rusya ile diyaloğuna bağlı olacak. Doğru anladıysam, bu adımlar 'güç yoluyla barış' anlamına gelecek" dedi.

Zelenski, "Eğer Ruslar, ABD'nin önerisini tıpkı bizim yaptığımız gibi, ne eksik ne fazla kabul etmeye hazır olduklarını gösterirlerse, buna uygun kararlar alınacak. Ancak hazır değillerse, ABD'nin vaat ettiği adımları atacağını umut ediyoruz" dedi.

"RUSYA TARAFINDAN İŞGAL EDİLEN HİÇBİR BÖLGEYİ TANIMAYACAĞIZ"

Ukrayna'nın işgal altındaki toprakları asla Rus toprağı olarak tanımayacağını ifade eden Zelenski, "Rusya tarafından işgal edilen hiçbir bölgeyi tanımayacağız. Bu bir gerçek. Halkımız bunun için savaştı, kahramanlarımız canlarını verdi. Pek çok kişi yaralandı, pek çok şeye katlanıldı. Bu nedenle hiç kimse bunu unutmayacaktır. Kimse unutmayacak derken, bunlar bizim temel kırmızı çizgilerimizdir" dedi.

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