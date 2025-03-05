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Dünya

Zelenski: Savaşı sona erdirme planı yakın gelecekte hazır olacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme planının üzerinde çalıştıklarını belirterek, 'Yakın gelecekte hazır olacak.' ifadesini kullandı.

AA5 Mart 2025 Çarşamba 20:08 - Güncelleme:
Zelenski: Savaşı sona erdirme planı yakın gelecekte hazır olacak
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Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Geçen hafta İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Ukrayna konulu toplantıya ilişkin Golob'a bilgi verdiğini aktaran Zelenski, şunları kaydetti:

"Adil ve sürdürülebilir bir barışı sağlamak için ilk adımların atılacağı bir plan hazırlıyoruz. Üzerinde hızla çalışıyoruz. Yakın gelecekte hazır olacak. Avrupa'nın, savaşı sona erdirme ve güvenliği garanti altına almak konusunda ortak bir vizyonu var. (Plan) Ukrayna ve ABD ile birlikte gelecekteki müzakerelerin masasında olmalı."

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