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Dünya

Zelenski, savaşın 'en kısa sürede' sona erdirilmesi gerektiğini söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, çatışmanın 'en kısa sürede' sona erdirilmesi gerektiğini anladığını söyledi.

AA23 Temmuz 2024 Salı 23:27 - Güncelleme:
Zelenski, savaşın 'en kısa sürede' sona erdirilmesi gerektiğini söyledi
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kiev'de Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ile görüştü. Zelenski görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Elbette hepimiz savaşın en kısa sürede sona erdirilmesi gerektiğini anlıyoruz" dedi.

Zelenskiy ayrıca Parolin'in Kiev ziyaretini "Vatikan'dan gelen güçlü bir sinyal" olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Zelenskiy, Telegram'dan yaptığı açıklamada, Parolin ile görüşmede barış konusunun merkezi önemde olduğunu söyledi.

ULUSLARARASI ÇABALAR SÜRÜYOR

15-16 Haziran tarihlerinde İsviçre'nin Burgenstock kentinde düzenlenen Ukrayna konulu konferans Rusya'nın katılımı olmadan gerçekleşti. İsviçre'deki konferansa 92 ülkeden ve 8 uluslararası kuruluştan temsilciler katıldı. konferans Brezilya, Hindistan, Güney Afrika ve Suudi Arabistan gibi bazı ülkeler tarafından imzalanmayan nihai bildirinin kabul edilmesiyle sona erdi.

Bildiride Ukrayna'nın tahıl ihracatı, nükleer santrallerin güvenliği ve savaş esirlerinin geri dönüşü gibi konular ele alındı.

Zirveden bir gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yı Şubat 2022'de başlayan "özel askeri operasyon" sırasında Rusya'nın yaptığı toprak taleplerini tanımaya çağırdı.

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