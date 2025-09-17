Zelenski: Savaşın ve karşılaştığımız zorlukların bir yıllık maliyeti 120 milyar dolar

Zelenski, başkent Kiev'de temaslarda bulunan Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola'yı çalışma ofisinde kabul etti. İkili, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 80. dönem açılışına katılmak üzere ABD'ye gideceğini aktaran Zelenski, burada Başkan Trump ile görüşme ayarlanmasıyla ilgili ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

"A PLANI SAVAŞI BİTİRMEKTİR"

Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, bunun için ülkesinin ihtiyaç duyduğu güvenlik garantileri konusunda ABD tarafıyla görüşmeleri sürdürdüklerini kaydetti.

Savaşın devam etmesi durumunda Ukrayna'ya gelecek yıl para kaynağı gerekeceğini belirten Zelenski, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin, bugün savaşın ve karşılaştığımız zorlukların bir yıllık maliyeti 120 milyar (dolar). 60 milyar (dolar) Ukrayna bütçesinden karşılanıyor. 60 milyarı (dolar) ise gelecek yıl için bulmam gerekiyor. Umarım bu savaşı bitiririz, ancak her halükarda A planı savaşı bitirmektir, B planı da 120 milyar (dolar). Hepsi bu."

CEPHEDEKİ GELİŞMELER

Cephe hattındaki gelişmelere de değinen Zelenski, Rus ordusunun son dönemlerde Sumi bölgesindeki birlikleri farklı yönlere göndermeye başladığını, burada "başarısız olduğunu" ve Sumi'ye yönelik saldırı şiddetinin azaldığını dile getirdi.

Rus ordusunun diğer yönlerde de kapsamlı saldırı yapamayacağını savunan Zelenski, "Bugün itibarıyla geniş çaplı operasyonlar için yeterli güce sahip olmayacaklarını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Başkanı Zelenski, Rus ordusunun ülkesindeki enerji ve sivil altyapısına yönelik saldırıları sürdürdüğünü dile getirerek, "Biz de buna karşılık bazı misilleme operasyonları gerçekleştirdik. Bence bunlar da etkili oldu. Çok iyi sonuçlar verdi. Bir operasyon iki ay sürdü." bilgisini paylaştı.

Savaşın durması için Rusya'ya yönelik baskının artırılması gerektiğini savunan Zelenski, AB'den, bu konuda 19. yaptırım paketinin onaylanmasını beklediklerini vurguladı.

Zelenski konuşmasında, "Yaptırımların ana hedeflerinden birinin Rus enerji kaynakları ve bunların ticaret altyapısı olacağını öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'nin de yaptırım uygulaması gerektiğini kaydeden Zelenski, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, savaşı sürdürme, saldırıları sürdürme, özellikle de istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri Polonya ve Romanya gibi ülkelere kaydırma niyetinin Rusya için acı verici olacağının farkında olmalı. Rusya zarar görmüyorsa, savaşacak." sözlerini sarf etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) programı kapsamında ABD'den silah alabilmeleri için müttefik ülkelerin 2 milyar dolardan fazla bir para topladığını aktararak, öncelikle "PATRIOT" hava savunma ve "HIMARS" tipi topçu sistemleri için füze ve mermilerin satın alınacağını belirtti.

Zelenski ayrıca, "Ekim ayında ek fon daha sağlanacak bize. Sanırım toplam yaklaşık 3,5-3,6 milyar dolarımız olacak." diye konuştu.