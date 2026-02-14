Zelenski sinyali verdi: Cenevre'de yeni üçlü müzakere turu

İSTANBUL 23°C / 13°C
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Münih'te ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın seyri ve Cenevre'de planlanan üçlü müzakerelerin yeni turunu ele aldıklarını açıkladı.

AA14 Şubat 2026 Cumartesi 23:43
Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, 62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya geldiğini belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında cephedeki gelişmeler hakkında Rubio'ya bilgi verdiğini ifade eden Zelenski, ayrıca Rusya'nın ülkesinin enerji altyapısına yönelik sürdürdüğü hava saldırıları konusunda da onu bilgilendirdiğini vurguladı.

Zelenski, savaşın sona erdirilmesi için gelecek hafta ABD ile Ukrayna ve Rusya arasında Cenevre'de üçlü müzakerelerin yeni turunun yapılmasının beklendiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Diplomatik süreci ve üçlü görüşmeleri de ayrıntılı şekilde ele aldık. Cenevre'de yapılması planlanan görüşmelerin verimli olması önemli ve yapıcı yaklaşımı için ABD'ye teşekkür ederim."

Zelenski mesajında, Ukrayna'nın güvenlik garantisi belgesi ve ekonomik kalkınma planı üzerinde ABD tarafıyla birlikte yürüttükleri çalışmalarda ilerlemelerin kaydedilmesi gerektiğini vurguladı.

