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Dünya

Zelenski toprak bütünlüğünden asla taviz vermeyeceklerini söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden asla taviz vermeyeceklerini kaydetti.

AA18 Şubat 2025 Salı 13:07 - Güncelleme:
Zelenski toprak bütünlüğünden asla taviz vermeyeceklerini söyledi
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinde basın mensuplarının ve sivil toplum kuruluşlarının yetkililerinin sorularını yanıtladı.

Zelenski, Ukrayna Anayasası'na aykırı davranamayacağını belirterek, "Rusya tarafından geçici olarak işgal edilen topraklarımızı biz Rusya'nın bir parçası olarak asla ve asla tanımayacağız. Onlar Ukrayna'nın bir parçasıdır." dedi.

Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna topraklarını diplomasi yoluyla geri almayı tercih ettiklerini dile getiren Zelenski, "Çünkü insanlarımızı kaybetmek istemiyoruz, insanlar bizim en büyük hazinemizdir." ifadesini kullandı.

Zelenski, Ruslar, Amerikalılar ve Avrupalılar da dahil olmak üzere ara buluculuk sağlayan tüm taraflara çağrıda bulunarak, Ukrayna'nın, kan dökülmeden, diplomasiyle savaşın çözülmesini istediğini ancak toprak bütünlüğünden ve egemenliğinden asla taviz vermeyeceğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kırım Tatarlarını Ukrayna'nın yerli halkı olarak tanıdıklarını hatırlattı.

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