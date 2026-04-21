Zelenski, Trump yönetimini topa tuttu: Düpedüz saygısızlık

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ın Rusya'nın başkenti Moskova'yı defalarca ziyaret etmesi ancak Kiev'e henüz ziyaret gerçekleştirmemesine tepki gösterdi.

Ülkesinde yayın yapan basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Zelenski, Witkoff'un Moskova'yı ziyaret etmesi ancak Kiev ziyaretlerinin gerçekleşmemesini "saygısızlık" olarak nitelendirdi. Zelenski, "Moskova'ya gitmeleri ancak Kiev'e gelmemeleri saygısızlık, düpedüz saygısızlık. Karmaşık sorunlarımız olduğunu anlıyorum. İstemiyorlarsa, başka ülkelerde görüşebiliriz" ifadelerini kullandı. Zelenski, yine de ABD ile işbirliğinin sürmesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

WİTKOFF'TAN MOSKOVA'YA 8 ZİYARET

Witkoff ve Kushner, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ateşkes görüşmeleri hız kazanırken geçen yılın sonlarında ve Ocak ayında Moskova'yı ziyaret etmişti. Moskova'ya 8 kez ziyaret gerçekleştiren Witkoff, defalarca çeşitli etkinliklerle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.

Zelenski, Nisan ayının başlarında yaptığı bir açıklamada Witkoff ve Kushner'ın Ukrayna'yı ziyaret edeceğini ifade etmiş ancak söz konusu ziyaret gerçekleşmemişti.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları ile 2022'de başlayan savaşı bitirmek üzere ABD-Rusya-Ukrayna arasında başlatılan üçlü müzakereler son olarak Şubat ayının ortalarında yapılmıştı. Yaklaşık iki hafta sonra ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasıyla ABD-Rusya-Ukrayna arasında başlatılan üçlü durmuştu.