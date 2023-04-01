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Dünya

''Zelenski ülkesinin kaderiyle kumar oynuyor''

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ülkesinin kaderiyle kumar oynadığını söyledi.

AA1 Nisan 2023 Cumartesi 19:56 - Güncelleme:
''Zelenski ülkesinin kaderiyle kumar oynuyor''
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Yonhap'ın haberine göre, Kim Yo Jong, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinin internet sitesinde Ukrayna'ya ABD'nin nükleer silahlarının konuşlandırılması veya ülkenin kendi nükleer silahını geliştirmesine yönelik, vatandaşların imzasına sunulan dilekçeye ilişkin Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) değerlendirmelerde bulundu.

Kim Yo Jong, Volodimir Zelenskiy'in nükleer silahlar geliştirmekten veya ABD'nin nükleer silahlarını konuşlandırmaktan bahsederek, "ne pahasına olursa olsun son günlerini ülkesinin ve halkının kaderiyle kumar oynayarak" sürdürmeye dair tehlikeli siyasi arzusunu açıkça gösterdiğini savundu.

Ülkesinde Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Direktör Yardımcısı görevini yürüten Kim Yo Jong, Ukraynalı yetkililerin, Rusya'yı mağlup edebileceklerine dair tedavisi olmayan "büyüklük hastalığına" tutulduğuna dikkati çekti.

Kim Yo Jong, kamunun irade beyanına dair mantıklı bir maske olarak nitelediği dilekçenin, Zelenskiy yetkililerinin kötü niyetli siyasi komplosunun bir ürünü olduğunu tahmin etmenin zor olmadığına işaret etti.

Kiev yönetimine atıfta bulunan Kim Yo Jong, "Rusya'nın güçlü yangınından, sadece ABD'nin daha şimdiden delinen nükleer şemsiyesinin altına girdiklerinde kaçınabileceklerini hesap ediyorlarsa yanlış yola giriyorlar." ifadesini kullandı.

- Rusya'dan Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirme kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Mart'ta, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini belirterek, "Bunu nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi ihlal etmeden yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

NATO ve Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın bu kararını "sorumsuzca" bulduklarını bildirmişti.

ABD'nin Ukrayna'ya nükleer silahlar konuşlandırılması veya ülkenin kendi nükleer silahını geliştirmesine yönelik dilekçe 30 Mart'ta Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinin internet sitesinde vatandaşların imzasına sunulmuştu.

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