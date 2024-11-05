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Dünya

Zelenski'den 11 bin Kuzey Koreli asker iddiası

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Kursk bölgesinde 11 bin Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ileri sürdü.

AA5 Kasım 2024 Salı 15:54 - Güncelleme:
Zelenski'den 11 bin Kuzey Koreli asker iddiası
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Zelenski, X hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kursk bölgesinde oluşturdukları tampon bölgeyi koruduklarını belirtti.

Kursk'ta Kuzey Kore askerlerinin bulunduğuna dair istihbarat raporlarına sahip olduklarını bildiren Zelenskiy, "Şu anda, Kursk bölgesinde 11 bin Kuzey Kore askeri bulunuyor. Kuzey Kore güçlerinde bir artış görüyoruz, ancak maalesef ortaklarımızdan gelen yanıtta bir artış görmüyoruz." ifadelerini kullandı.

- KUZEY KORE'NİN DAHLİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

ABD ve NATO'dan ekim sonunda yapılan açıklamalarda Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiği ve bunların Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde konuşlandırıldığı belirtilmişti.

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