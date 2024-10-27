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Dünya

Zelenski'den 3 bin Kuzey Koreli asker misillemesi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 3 bin Kuzey Koreli askerin Rusya'ya gönderildiği iddiaları sonrası yabancıların veya Ukrayna vatandaşı olmayanların orduda subay pozisyonunda görev yapmasına olanak tanıyan yasayı imzaladı.

AA27 Ekim 2024 Pazar 07:32 - Güncelleme:
Zelenski'den 3 bin Kuzey Koreli asker misillemesi
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3 bin Kuzey Koreli askerin Rusya'ya gönderildiği iddiaları sonrası Ukrayna'dan karşı hamle geldi.

ZELENSKİ'DEN 3 BİN KUZEY KORELİ ASKER MİSİLLEMESİ

Ukrayna Parlamentosunun resmi internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Zelenski'nin, yabancı uyruklu kişilerin veya Ukrayna vatandaşlığı olmayanların Ukrayna ordusunda görev yapmalarına yönelik bir yasayı imzaladığı belirtildi.

Parlamento 10 Ekim'de, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Devlet Özel Taşıma Servisi ve Ukrayna Ulusal Muhafız Teşkilatında yabancıların veya Ukrayna vatandaşı olmayanların sözleşmeli askerlik hizmeti usulüne ilişkin, bazı yasalarda değişiklik yapılmasına dair tasarıyı kabul etmişti.

- RUSYA'DAN TEPKİ

Diğer yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zelenski'nin kararına verdiği tepkide, "Böylece, yabancı komutanlar, Ukraynalıların işini daha aktif şekilde bitirecek. Aksi takdirde, bir Ukraynalı acıyarak, diğer bir Ukraynalıyı ölüme göndermeyecek. Zelenski'ye bunun için para verilmiyor." ifadelerini kullandı.

3 BİN KUZEY KORELİ ASKER RUSYA'DA

Beyaz Saray, Ukrayna ile savaşmak üzere Rusya'ya 3 binden fazla asker getirildiğini ve bu askerlerin bazılarının muhtemelen Kursk bölgesine yerleştirildiğini açıkladı.

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