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Dünya

Zelenski'den ABD-Rusya görüşmesine rest: Sonuçlarını kabul etmeyeceğiz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ve ABD heyetlerinin Suudi Arabistan'da yapacağı görüşmeye katılmayacaklarını, görüşmenin sonuçlarını da kabul etmeyeceklerini söyledi.

AA17 Şubat 2025 Pazartesi 16:40 - Güncelleme:
Zelenski'den ABD-Rusya görüşmesine rest: Sonuçlarını kabul etmeyeceğiz
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Zelenski, resmi temaslarda bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Ukraynalı gazetecilere açıklamada bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek amacıyla Rus ve ABD heyetlerinin yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapacağı görüşmeye değinen Zelenski, söz konusu toplantıdan haberdar olmadıkları için görüşmelerde de yer almayacaklarını kaydetti.

Zelenski, "Ukrayna, Ukrayna hakkında ve Ukrayna olmadan yapılacak herhangi bir müzakerenin sonuçsuz olduğunu düşünüyor. Biz olmadan bizimle ilgili hiçbir şeyi veya hiçbir anlaşmayı kabul edemeyiz. Biz bu tür anlaşmaları tanımayız." dedi.

BAE'den sonra resmi temaslar için Suudi Arabistan'a gideceğini hatırlatan Zelenski, savaşın adil bir şekilde sona ermesi ve ülkesine güçlü güvenlik garantilerinin verilmesi için müttefik ülkelerin askerlerinin Ukrayna'da konuşlandırılması gerektiğini yineledi.

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