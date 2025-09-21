İSTANBUL 26°C / 19°C
21 Eylül 2025 Pazar
  • Zelenski'den ABD'ye yaptırım çağrısı: Rusya durdurulmazsa Avrupa ve Pasifik tehlikede
Dünya

Zelenski'den ABD'ye yaptırım çağrısı: Rusya durdurulmazsa Avrupa ve Pasifik tehlikede

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya karşı hazırladığı 19. yaptırımlar paketine ABD'nin de katılmasını istediklerini bildirdi.

21 Eylül 2025 Pazar 12:41
Zelenski'den ABD'ye yaptırım çağrısı: Rusya durdurulmazsa Avrupa ve Pasifik tehlikede
Zelenski, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rus ordusunun, ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Son bir hafta içerisinde, Rusların, ülkesine 1500'ün üzerinde insansız hava aracı (İHA), 1280'den fazla güdümlü bomba ve çeşitli tiplerde 50 füze fırlattığını hatırlatan Zelenski, Rusya'ya yönelik "güçlü" baskının kurulması gerektiğini kaydetti.

"RUSYA'NIN GENİŞ ÇAPLI SİLAH ÜRETMESİNE YARDIMCI OLUYOR"

Volodimir Zelenski, mesajında, Ukrayna'nın farklı bölgelerine yapılan saldırılarda kullanılan mühimmatın içerisinde Avrupa, Amerika, Çin, Japonya gibi onlarca ülkeye ait 123 binden fazla bileşenin tespit edildiğini aktararak, "Tüm bu teknolojiler, Rusya'nın geniş çaplı silah üretmesine yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.

Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması gerektiği çağrısını yineleyen Zelenski, "Rusya, yaptıklarının sonuçlarını hissetmeli." değerlendirmesinde bulundu.

"RUSYA DURDURULMAZSA, AVRUPA VE PASİFİK BÖLGESİ ÜLKELERİ İÇİN KESİNLİKLE BİR TEHDİT"

Rus saldırılarının önlenmesi gerektiğini belirten Zelenski, "Rusya durdurulmazsa, Avrupa ve Pasifik bölgesi ülkeleri için kesinlikle bir tehdit haline gelecektir." görüşünü paylaştı.

AB'nin, Rusya'ya yönelik 19. yaptırım paketini hazırladığını anımsatan Zelenski, "AB'nin 19. yaptırım paketinin gerçekten acı verici olacağını ve ABD'nin de Avrupalılara katılacağını bekliyoruz." ifadesine yer verdi.

