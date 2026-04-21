İSTANBUL 21°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2026 Salı / 5 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,8988
  • EURO
    52,8698
  • ALTIN
    6898.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
Dünya

Zelenski'den AB'ye Türkiye teklifi: Daha güçlü birlik haline gelirsiniz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye, Ukrayna, Norveç ve İngiltere ile daha güçlü birlik haline gelebileceğini ifade etti.

21 Nisan 2026 Salı 12:33
ABONE OL

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna savaşı ve Ukrayna'nın AB ile entegrasyon sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AB'ye üye olmak istediklerini vurgulayan Zelenski, "AB'de olmak istiyoruz. Eminim ki bazı AB temsilcileri hata yapmazsa, biz orada olacağız." ifadesini kullandı.

Zelenski, sahip olduğu konum nedeniyle Türkiye ve Ukrayna'nın güvenlik açısından avantaja sahip olduğunu belirterek, AB'nin bugün Türkiye, Norveç, Ukrayna ve İngiltere'ye ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

İngiltere'nin daha önce AB'den ayrıldığını anımsatan Zelenski, "Ama yine de bu dört ülkenin AB'yi dünyanın en güçlü birliği ve en iyi güvenlik sistemine sahip kuruluşu haline getireceğine inanıyorum. Biz bir alternatif aramıyoruz. Sadece bu dört ülkenin çok güçlü olduğuna ve AB'yi güçlendirebileceğine inanıyorum. Ama bu dört ülke tek başına kesinlikle çok güçlü bir birlik oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Sisli havada hatalı sollama kazası! Kafa kafaya girdiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.