İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2024 Pazartesi / 19 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3502
  • EURO
    32,895
  • ALTIN
    1980.69
  • BIST100
    8487.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Zelenski'den Almanya'ya Kırım tepkisi: Politikaları beni hayal kırıklığına uğrattı
Dünya

Zelenski'den Almanya'ya Kırım tepkisi: Politikaları beni hayal kırıklığına uğrattı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Almanya'nın, 2014'te Kırım'a yönelik politikasının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

AA29 Ocak 2024 Pazartesi 12:08 - Güncelleme:
Zelenski'den Almanya'ya Kırım tepkisi: Politikaları beni hayal kırıklığına uğrattı
ABONE OL

Zelenski, Alman ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, "Kırım işgal edildiği dönemde (2014) Ukrayna'nın, Avrupa'nın ve dünyanın hak ettiği rolü oynamayan Almanya'nın politikası beni hayal kırıklığına uğrattı." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, kendisinin Almanya'dan Rusya'yı müzakere masasına oturtarak uluslararası hukuku ihlal etmesini ve değerleri çiğnemesini önleyen bir beklenti içinde olduğunu belirtti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendileri için de tehdit olduğunu anladığını belirten Zelenski, "(Scholz) Sadece Ukrayna için bir tehdit olmadığını anladı. Bence eğer direnmezsek Rusya'nın Almanya'ya yaklaşacağını hissediyor." ifadesini kullandı.

Rusya'nın herhangi bir NATO ülkesine de saldıracağı iddialarına ilişkin yorum yapamayacağını ifade eden Zelenski, "Bana öyle geliyor ki Federal Şansölye bu riskin farkında. Bu da açıkça şu anlama geliyor. Üçüncü dünya savaşı. Rusya'nın bir NATO ülkesini ya da diğerini vurması. Her halükarda bu, üçüncü dünya savaşının başlaması anlamına gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın Ukrayna'ya Taurus seyir füzeleri tedarik etmeye hazır olmamasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Zelenski, bu durumdan Scholz'u sorumlu tutmadı.

Zelenski, Rusya'nın Ukrayna savaşını kazanması durumunda Almanya'nın elindeki silahların da artık işe yaramayacağını vurguladı.

Yasaları ihlal ederek Ukrayna'yı terk eden askerlik çağındaki vatandaşlarının ülkelerinde olması gerektiğini ifade eden Zelenski, bu yolla Almanya'ya gelenlerin geri gönderilmesi konusunda bir talebi olamayacağını sözlerine ekledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.