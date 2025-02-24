Zelenski'den Avrupa'ya 'müzakere masasında yer alın' çağrısı

Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 3. yılı geride kalırken, başkent Kiev'de düzenlenen ve farklı ülkelerden liderlerin katıldığı "Ukrayna'yı Destekleyin" başlıklı oturumun açılışında konuşma yaptı.

Rusya'nın ülkesine karşı 24 Şubat 2022'de saldırmasıyla başlayan savaşın sürdüğünü kaydeden Zelenski, ülkesine destek veren tüm müttefiklere teşekkür etti.

Zelenski, geçen süreye rağmen Ukrayna'nın ayakta durduğunu kaydederek, "Dünyada hiç kimse Rusların devletimiz, halkımız hakkındaki yalanlarına inanmıyor." dedi.

Barışın ancak güç, birlik ve bilgelik yöntemi ile sağlanmasının mümkün olduğunu vurgulayan Zelenski, müttefik ülkelerin liderlerine şöyle seslendi:

"Sevgili dostlar, bu yıl gerçek, güvenilir bir barışın başlangıcının yılı olmalı. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin bize bu barışı vermeyecek, bunu bir şey karşılığında vermeyecek."

- UKRAYNA VE AVRUPA MÜZAKERE MASASINDA YER ALMALI

Zelenski, savaşı sona erdirmek yönünde kurulacak müzakere masasında yer almaları gerektiğini söyleyerek, "Ukrayna'ya karşı savaş devam ediyor ve bu nedenle Ukrayna, Avrupa ile birlikte müzakere masasında olmalı. Rusya'nın stratejik hedefi tam olarak Avrupa. Bu nedenle Avrupa'nın kaderi Avrupa olmadan belirlenemez." diye konuştu.

Rusya'nın, 2014 yılından itibaren ateşkes anlaşmasını 25'ten fazla kez ihlal ettiğini kaydeden Zelenski, bu konu ile ilgili ABD tarafını bilgilendirdiğini aktardı.

Zelenski, "Bu nedenle barış, ancak dengeli diplomasi ve kesinlikle net güvenlik garantilerinin bir sonucu olabilir." ifadesini kullandı.

Rusya'da binlerce Ukraynalının esir olarak tutulduğuna işaret eden Zelenski, karşılıklı olarak tüm esirlerin serbest bırakılmasının barışa doğru atılan ilk adım olabileceğini savundu.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile diğer yetkililerin katıldığı oturuma, bazı ülkelerin liderleri video konferans yoluyla bağlandı.