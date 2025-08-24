İSTANBUL 29°C / 21°C
Dünya

Zelenski'den Azerbaycan adımı: ''Dört gözle bekliyoruz''

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Azerbaycan'la stratejik ortaklığın geliştirilmesini dört gözle beklediklerini belirtti.

24 Ağustos 2025 Pazar 20:58
Zelenski'den Azerbaycan adımı: ''Dört gözle bekliyoruz''
Zelenski, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü dolayısıyla gönderdiği tebrik mesajına teşekkür etti.

Aliyev'in Ukrayna'ya ve Ukrayna halkına gösterdiği saygıya yüksek değer verdiğini ifade eden Zelenski, "Ukrayna ve Azerbaycan her zaman birbirlerinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemiştir." diye kaydetti.

Zelenski, dost Azerbaycan'ın insani ve diğer alanlardaki desteğinden dolayı minnettarlığını belirterek, "Halklarımızın yararına stratejik ortaklığımızı geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Aliyev, Zelenski'e gönderdiği tebrik mesajında Ukrayna'ya gerekli insani destek ve yardımı sağlamaya devam edeceklerini bildirmişti.

