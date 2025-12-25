İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2025 Perşembe / 6 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8515
  • EURO
    50,9195
  • ALTIN
    6170.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Zelenski'den barış diplomasisi: Yeni fikirler masada
Dünya

Zelenski'den barış diplomasisi: Yeni fikirler masada

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve danışmanı Jared Kushner ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik yeni barış fikirlerinin gündeme geldiğini açıkladı.

IHA25 Aralık 2025 Perşembe 22:20 - Güncelleme:
Zelenski'den barış diplomasisi: Yeni fikirler masada
ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında, "Gerçekten çok iyi bir görüşme oldu. Gerçek bir barışa ulaşmak için bazı yeni fikirler var" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayan-Rusya Savaşı'nı sona erdirecek barış planı ele alındı. Zelenski, yaklaşık 1 saat süren görüşme ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok iyi bir görüşme oldu. Birçok ayrıntıyı ve iyi fikri tartıştık. Gerçek bir barışa ulaşmak için bazı yeni fikirler var" dedi.

Ukrayna'nın baş müzakerecisi Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov'un günün ilerleyen saatlerinde ABD'li müzakerecilerle bir görüşme daha yapmayı planladığını söyleyen Zelenski, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü bu acımasız savaşın sona ermesini, tüm belgelerin ve adımların gerçekçi, etkili ve güvenilir olmasını sağlamak için gerçekten 7/24 çalışıyoruz" dedi.

Zelenski, barış müzakerelerinde üzerinde çalışılan 20 maddelik plan açıklamıştı

Zelenski, dün gazetecilerle bir araya geldiği görüşmede, 20 maddelik barış planını açıklamıştı. Zelenski, hafta sonu Miami'de ABD ve Ukrayna heyetleri tarafından kararlaştırılan 20 maddelik planı, "savaşı sona erdirmenin ana çerçevesi" olarak nitelendirmişti.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev'in Miami'den Moskova'ya gelir gelmez kendisine sunduğu Ukrayna'da barış ihtimaline ilişkin ABD önerilerini analiz ettiğini bildirmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

12 yaşındaki öğrenciden müdüre tüfekli saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.