28 Ağustos 2025 Perşembe
  • Zelenski'den ''caydırıcılık'' çağrısı... ABD-Ukrayna heyetleri bir araya gelecek
Dünya

Zelenski'den ''caydırıcılık'' çağrısı... ABD-Ukrayna heyetleri bir araya gelecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesi ile ABD heyetlerinin yarın ABD'nin New York kentinde toplantı düzenleyeceklerini bildirdi.

28 Ağustos 2025 Perşembe 12:36
Zelenski'den ''caydırıcılık'' çağrısı... ABD-Ukrayna heyetleri bir araya gelecek
Ukrayna basınındaki haberlere göre Zelenski, yayımladığı videolu açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un hafta boyunca Katar, Suudi Arabistan ve İsviçre'de temaslarda bulunduğunu belirtti.

"(29 Ağustos) Cuma günü de ABD'nin New York kentinde Başkan Donald Trump'ın ekibiyle görüşmelerimiz olacak." ifadesini kullanan Zelenski, görüşmelere güvenlik garantileri çerçevesinde çalışan tüm yetkililerin katılacağını, temasların askeri, siyasi ve ekonomik boyutları kapsayacağını belirtti.

Zelenski, Rusya'ya karşı caydırıcılığın artırılması gerektiğini vurguladı.

