24 Ağustos 2025 Pazar
Dünya

Zelenski'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Çabalarınız için müteşekkiriz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesajında 'Barışın sağlanması yolundaki kişisel çabalarınız için müteşekkiriz ve tüm alanlarda iş birliğimizi geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

24 Ağustos 2025 Pazar 10:10
Zelenski'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Çabalarınız için müteşekkiriz
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, X hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajı paylaştı.

Zelenski, paylaşımında, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'nın bağımsızlık günü arifesinde söylediği bilgece ve samimi sözleri için büyük bir minnettarlık duyuyorum" dedi.

Ukrayna lideri, mesajına şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklığının ülkelerimiz ve bölgesel ve küresel istikrar açısından hayati önem taşıdığı konusunda sizinle tamamen aynı fikirdeyim.

Barışın sağlanması yolundaki kişisel çabalarınız için müteşekkiriz ve tüm alanlarda iş birliğimizi geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz."

