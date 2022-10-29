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Dünya

Zelenski'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe kutlama mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkçe kutlama mesajı paylaştı. Zelenski paylaşımında, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 99. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyorum. Dost Türk halkına barış, esenlikler ve refah diliyorum.' ifadelerini kullandı.

AA29 Ekim 2022 Cumartesi 01:47 - Güncelleme:
Zelenski'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe kutlama mesajı
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Zelenskiy, Türkiye Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yıl dönümü kutlaması vesilesi ile Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 99. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye ve Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan'ı kutluyorum. Dost Türk halkına barış, esenlikler ve refah diliyorum. Ortak çabalarımızın Karadeniz bölgesine barış, güvenlik ve istikrarın geri gelmesini sağlayacağına inanıyorum."
  • zelenski
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