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Dünya

Zelenski'den dikkat çeken ABD mesajı: Anlaşmaya hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 'Ukrayna, ABD Başkanı (Donald Trump) ile yatırım ve güvenlik konusunda güçlü, gerçek anlamda faydalı bir anlaşmaya hazır.' dedi.

AA20 Şubat 2025 Perşembe 21:51 - Güncelleme:
Zelenski'den dikkat çeken ABD mesajı: Anlaşmaya hazırız
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Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'u Kiev'de kabul ettiğini belirtti.

Görüşmede, cephedeki durumu, Ukraynalı esirlerin evlerine geri getirilmesini, ülkesinin ihtiyaç duyduğu etkili güvenlik garantileri gibi konuları ele aldıklarını aktaran Zelenski, "Amerikan gücünün hissedilmesi bizim ve tüm özgür dünya için önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

"EKİBİMİZ 7 GÜN 24 SAAT ÇALIŞMAYA HAZIR"

Ukrayna'nın, savaşın "ilk saniyelerinden" itibaren barış arayışında olduğunu vurgulayan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna, ABD Başkanı (Donald Trump) ile yatırım ve güvenlik konusunda güçlü, gerçek anlamda faydalı bir anlaşmaya hazır. Sonuç almanın en hızlı ve yapıcı yolunu önerdik. Ekibimiz 7 gün 24 saat çalışmaya hazır."

Zelenski, desteklerinden dolayı ABD tarafına teşekkür etti.

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