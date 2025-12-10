İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2025 Çarşamba / 20 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,6048
  • EURO
    49,6348
  • ALTIN
    5748.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Zelenski'den dikkat çeken açıklama: Bu hafta kan dökülmesine son vermek için yeni haberler getirebilir
Dünya

Zelenski'den dikkat çeken açıklama: Bu hafta kan dökülmesine son vermek için yeni haberler getirebilir

Rusya ile ülkesi arasında barış planı üzerinde çalışmaların dürdüğünü belirten Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 'Bu hafta, hepimiz için, kan dökülmesine son vermek için yeni haberler getirebilir' dedi.

AA10 Aralık 2025 Çarşamba 18:09 - Güncelleme:
Zelenski'den dikkat çeken açıklama: Bu hafta kan dökülmesine son vermek için yeni haberler getirebilir
ABONE OL

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için yoğun çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Savaştan sonra Ukrayna'nın ve ekonomisinin kalkınması için gereken konular hakkına bugün ABD tarafıyla bir görüşme yapılacağını aktaran Zelenski, "Ukrayna için her şey güvenilir ve onurlu olmalıdır." ifadesini kullandı.

ABD'nin, savaşı sona erdirmek için önerdiği barış planı üzerindeki çalışmaları sürdürdüklerine işaret eden Zelenski, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda, savaşı sona erdirmenin parametrelerini belirleyebilecek temel bir belgenin 20 maddesi üzerinde çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Başkan (Donald) Trump'ın heyeti ve Avrupa'daki müttefiklerimizle yürüttüğümüz ortak çalışmanın ardından belgeyi yakın gelecekte ABD'ye ileteceğiz."

Savaşın ardından Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlanması yönünde oluşturulan "İstekliler Koalisyonu" toplantısının yarın yapılacağını bildiren Zelenski, "Bu hafta, hepimiz için, kan dökülmesine son vermek için yeni haberler getirebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenski, barışın sağlanması için Rusya'nın saldırılarını durdurma ve daha sonra Ukrayna'ya bir daha saldırmaması üzerinde çalıştıklarını belirtti.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da tır şoförüne sopayla saldırdılar! O anlar kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.