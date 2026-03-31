Dünya

Zelenski'den dikkat çeken Hürmüz teklifi... ''Bu alandaki uzmanlığımıza güvenebilirsiniz''

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İran'ın ABD-İsrail ve müttefik gemilerine kapattığı Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için Ukrayna'nın Karadeniz'deki abluka kırma deneyimini sunabileceğini açıkladı. Zelenski, küresel enerji krizinin acil çözüm gerektirdiğini vurguladı.

AA31 Mart 2026 Salı 16:54 - Güncelleme:
Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim küresel enerji piyasalarını derinden sarsmaya devam ederken, beklenmedik bir aktör devreye girdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ülkesinin Karadeniz'de Rusya'ya karşı elde ettiği deniz ablukası kırma tecrübesini Hürmüz krizinin çözümü için kullanmaya hazır olduğunu duyurdu. Bu teklif, uluslararası arenada büyük yankı uyandırdı.

ZELENSKİY'DEN HÜRMÜZ BOĞAZI'NA KARADENİZ FORMÜLÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin, ABD-İsrail ve müttefikleriyle bağlantılı gemilerin geçişine kapatılan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yardımcı olabileceğini ifade etti.

Zelenskiy, Politico internet sitesinin Hürmüz Boğazı'na ilişkin sorusunu yanıtladı.

"Ukrayna'nın Rusya'nın Karadeniz ablukasını kırmadaki başarısının" Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yardımcı olabilecek bir uzmanlık sağladığını belirten Zelenski, "Bunu gündeme getirdik (Hürmüz'deki durum) çünkü hepimizin görebileceği gibi tüm dünya açısından acı verici ve acil bir mesele. Bir enerji krizi var. Bu alandaki uzmanlığımıza güvenebileceklerini biliyorlar ve bunu (yetkililerle) ayrıntılı şekilde ele aldık." ifadesini kullandı.

İRAN'IN HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KAPATMA KARARININ ARKA PLANI

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşılık İran'ın misillemesi devam ederken Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı ABD-İsrail ve müttefikleriyle bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI VE BÖLGESEL YANSIMALARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, dönemin İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'un göbeğinde İBB'den tehlikeli yıkım: 5 katlı bina yerle bir oldu, çevre binalar zarar gördü

Kapat
Video yükleniyor...

