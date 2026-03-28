Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik arayışlar yeni bir dönemeçe girdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, müzakerelerin sürdürülmesi için alternatif ülkeleri gündeme getirdi ve Türkiye'yi bu süreçte öne çıkan adreslerden biri olarak işaret etti.

ZELENSKI'DEN MÜZAKERELERİN TÜRKİYE VE AVRUPA'DA SÜRMESİ İÇİN ÇAĞRI

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi yönünde yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Rusya, Ukrayna ve ABD arasında başlatılan üçlü görüşmelerin Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle bir süredir devam etmediğini anımsatan Zelenskiy, "Amerikan tarafıyla her gün görüşüyoruz. Müzakere ekibimiz muhataplarıyla görüşüyor." ifadesini kullandı.

Zelenski'den müzakere mesajı: ABD'den sinyaller aldık

ZELENSKI'DEN ABD'NİN MÜZAKERE KISITLAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Zelenskiy, üçlü görüşmeleri sürdürmek için hazır olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Amerikan tarafı yalnızca Amerika'da görüşme yapabilir. Rusya her yerde görüşme yapabilir ancak Amerika'da değil. Şu anda, Orta Doğu'daki savaş, İran'la savaş nedeniyle, güvenlik önlemleri yüzünden Amerikalılar ülkeyi terk etmiyor. Müzakere ekibi yurt dışına gitmiyor."

GÖRÜŞMELER İÇİN TÜRKİYE VE İSVİÇRE SEÇENEKLERİ MASADA

Görüşmelerin devam etmesi için çalıştıklarını aktaran Zelenskiy, "Görüşmelerin Avrupa'da, Türkiye'de, İsviçre'de veya nerede olursa olsun düzenlemek için çalışıyoruz. Hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Orta Doğu'da da görüşmeleri sürdürmek için hazır olduklarını belirtti.