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Dünya

Zelenski'den enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulması girişimine destek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında enerji altyapısına yönelik saldırıların 30 gün süreyle durdurulması girişimini desteklediğini söyledi.

AA19 Mart 2025 Çarşamba 08:36 - Güncelleme:
Zelenski'den enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulması girişimine destek
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Finlandiya'da resmi temaslarda bulunan Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna ateşkes sürecinin ele alınmasını değerlendirdi.

Gazetecilerin sorularını video konferans yoluyla yanıtlayan Zelenski, Trump'ın henüz kendisine telefon edip Putin ile görüşmesine ilişkin bilgi vermediğini dile getirdi.

Putin ile Trump'ın görüşmesinden sonra yapılan enerji altyapısına yönelik saldırıların 30 günlüğüne durdurulması teklifine ilişkin açıklamaya değinen Zelenski, Trump'tan bu teklifle ilgili detayları duymak istediğini ifade etti.

Zelenski, ABD tarafından detaylı bilgileri aldıktan sonra "cevap hazırlayacakları" ve teknik ekip oluşturacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Tüm taraflarımızın, en azından Amerikan ve Ukrayna taraflarının, hem askeri hem de sivil altyapıya yönelik saldırıların azaltılmasına yönelik her türlü adımı destekleyeceğinden eminim. Ne olursa olsun bu tür adımları destekleyeceğiz."

Savaşın Rusya ile Ukrayna arasında yaşandığına işaret eden Zelenski, savaşı bitirme yönündeki görüşme ve müzakerelerin sonuç vermesi için de Ukrayna'nın dahil olması gerektiğini vurguladı.

Zelenski, Putin'in aslında ABD'nin önerdiği 30 günlük acil ateşkes teklifini reddettiğini, Rusya'nın Ukrayna'nın farklı bölgelerine saldırılar düzenlemek istediğini savunarak şöyle dedi:

"Başkan Trump'ın Putin'in ne istediğini duymasını ve görmesini çok isterim. Putin, Zaporijya yönünde, doğuda, Harkiv ve Sumi yönlerinde birkaç saldırı eyleminde bulunmak istiyor. Ne için? Ukrayna'ya maksimum baskı yapmak ve ardından güçlü bir konumdan ültimatomlar vermek için."

Rusya'nın Kursk bölgesindeki Ukraynalı askerlerin görevlerini sürdürdüklerini söyleyen Zelenski, askerlerin kuşatma altında olmadıklarını vurguladı. Zelenski, "Ukrayna birlikleri orada bulunuyor ve bu operasyona ihtiyacımız olduğu sürece orada kalacaklar." ifadesini kullandı.

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