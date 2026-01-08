İSTANBUL 17°C / 3°C
  Zelenski'den güvenlik garantileri açıklaması: Son hale getirmek için hazırız
Zelenski'den güvenlik garantileri açıklaması: Son hale getirmek için hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesi için üzerinde çalıştıkları güvenlik garantilerinin, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte son hale getirmeleri için hazır olduğunu bildirdi.

8 Ocak 2026 Perşembe 17:21
Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için devam eden barış müzakereleri hakkında bilgi paylaştı.

Ukrayna heyetinin, Fransa'da son günlerde ABD ve Avrupa'nın temsilcileri ile görüşmeler yaptığını anımsatan Zelenski, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'dan söz konusu görüşmeler hakkında bilgi aldığını aktardı.

"EN ÜST DÜZEYDE NİHAİ HALE GETİRİLMEYE HAZIR DURUMDA"

Savaşın bitmesinden sonra Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri üzerinde yoğun bir şekilde çalışma yürüttüklerini anlatan Zelenski, "Ukrayna için güvenlik garantilerine ilişkin ikili belge, ABD Başkanı nezdinde en üst düzeyde nihai hale getirilmeye hazır durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'da yapılan görüşmelerde, savaşın bitirilmesine yönelik yöntemler ve Ukrayna'nın kalkınma planı gibi konuların da ele alındığını belirten Zelenski, "Amerikan tarafının Rusya ile iletişim kurmasını anlıyoruz ve saldırganın savaşı gerçekten sona erdirmeye hazır olup olmadığı konusunda geri bildirim bekliyoruz." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı, müzakere heyetinin Kiev'e döndüğü zaman görüşmeler hakkında kendilerinden daha ayrıntılı bilgi alacağını kaydetti.

