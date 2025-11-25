Zelenski'den ''hazırız'' mesajı: En kısa zamanda görüşmek istiyor

Amerikan Axios haber platformuna konuşan Yermak, Cenevre'deki görüşmelerin ardından Ukrayna'nın ABD ile söz konusu barış planına nihai şeklini vermek üzere görüşmelere hazır olduğunu belirtti.

Yermak, Zelenski'nin ABD'ye giderek Trump ile yakın zamanda görüşmeyi umduğunu vurgulayarak, "Devlet Başkanı Zelenski'nin ziyaretinin mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesini umuyoruz çünkü bu görüşme, Başkan Trump'ın bu savaşı sona erdirmek için tarihi misyonuna devam etmesine yardımcı olacak." değerlendirmesini yaptı.

Yermak, Trump ile Zelenski arasındaki görüşmede, Trump'ın Ukrayna'da barış planına son çerçeveyi çizmelerinin mümkün olacağını ve böylelikle sürecin hızlanabileceğini ifade etti.

Şükran Günü tatili için bugün Florida'ya gidecek olan Trump'ın pazar gününe kadar Mar-a-Lago'daki yerleşkesinde kalması bekleniyor.

Öte yandan Axios'a açıklama yapan ABD'li bir yetkili, söz konusu görüşmenin gününün henüz netleşmediğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, "bir barış anlaşmasına çok yaklaştıklarını düşündüğünü" dile getirmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan bugün yaptığı açıklamada, Trump'ın 28 maddelik Ukrayna'da barış planı ile ilgili, "Geçtiğimiz hafta boyunca ABD, Ukrayna ve Rusya'yı masaya oturtarak barış anlaşması yolunda büyük ilerleme kaydetti. Halen çözülmesi gereken birkaç hassas ancak aşılabilir ayrıntı var, bunlar da Ukrayna, Rusya ve ABD arasında daha fazla görüşme gerektirecek." ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Cenevre'deki müzakerelerin olumlu geçmesinin ardından Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak amacıyla hazırlanan "barış planı" için Başkan Donald Trump'la görüşmek üzere ABD'ye gideceğini açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşları durdurma yönündeki girişimlerini takdir ettiklerini belirterek, "Ancak bu girişimler sorunların temel nedenlerini çözmedi." demişti.