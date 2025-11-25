İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2025 Salı / 5 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4229
  • EURO
    49,1301
  • ALTIN
    5636.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Zelenski'den ''hazırız'' mesajı: En kısa zamanda görüşmek istiyor
Dünya

Zelenski'den ''hazırız'' mesajı: En kısa zamanda görüşmek istiyor

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Zelenski'nin Ukrayna'da barış planına son şeklini vermek için Donald Trump ile “en kısa sürede” görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

AA25 Kasım 2025 Salı 23:11 - Güncelleme:
Zelenski'den ''hazırız'' mesajı: En kısa zamanda görüşmek istiyor
ABONE OL

Amerikan Axios haber platformuna konuşan Yermak, Cenevre'deki görüşmelerin ardından Ukrayna'nın ABD ile söz konusu barış planına nihai şeklini vermek üzere görüşmelere hazır olduğunu belirtti.

Yermak, Zelenski'nin ABD'ye giderek Trump ile yakın zamanda görüşmeyi umduğunu vurgulayarak, "Devlet Başkanı Zelenski'nin ziyaretinin mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesini umuyoruz çünkü bu görüşme, Başkan Trump'ın bu savaşı sona erdirmek için tarihi misyonuna devam etmesine yardımcı olacak." değerlendirmesini yaptı.

Yermak, Trump ile Zelenski arasındaki görüşmede, Trump'ın Ukrayna'da barış planına son çerçeveyi çizmelerinin mümkün olacağını ve böylelikle sürecin hızlanabileceğini ifade etti.

Şükran Günü tatili için bugün Florida'ya gidecek olan Trump'ın pazar gününe kadar Mar-a-Lago'daki yerleşkesinde kalması bekleniyor.

Öte yandan Axios'a açıklama yapan ABD'li bir yetkili, söz konusu görüşmenin gününün henüz netleşmediğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, "bir barış anlaşmasına çok yaklaştıklarını düşündüğünü" dile getirmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan bugün yaptığı açıklamada, Trump'ın 28 maddelik Ukrayna'da barış planı ile ilgili, "Geçtiğimiz hafta boyunca ABD, Ukrayna ve Rusya'yı masaya oturtarak barış anlaşması yolunda büyük ilerleme kaydetti. Halen çözülmesi gereken birkaç hassas ancak aşılabilir ayrıntı var, bunlar da Ukrayna, Rusya ve ABD arasında daha fazla görüşme gerektirecek." ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Cenevre'deki müzakerelerin olumlu geçmesinin ardından Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak amacıyla hazırlanan "barış planı" için Başkan Donald Trump'la görüşmek üzere ABD'ye gideceğini açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşları durdurma yönündeki girişimlerini takdir ettiklerini belirterek, "Ancak bu girişimler sorunların temel nedenlerini çözmedi." demişti.

ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.