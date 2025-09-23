İSTANBUL 27°C / 16°C
Dünya

Zelenski'den kritik adım: Görüşmeye hazırım

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşı sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmeye hazır olduğunu belirtti.

23 Eylül 2025 Salı 22:40
Zelenski'den kritik adım: Görüşmeye hazırım
Zelenski, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller-Sutter ile bir araya geldiğini bildirdi.

İkili görüşmede savaşın sona erdirilmesi yönünde atılması gereken adımlar hakkında konuştuklarını aktaran Zelenski, şunları kaydetti:

"Rus tarafıyla liderler düzeyinde bir görüşmeye hazırım. İsviçre'nin böyle bir görüşmeye ev sahipliği yapmaya hazır olmasını takdir ediyoruz. Ancak şimdiye kadar Rusya'nın savaşı sona erdirmek istediğine dair herhangi bir adım atılmadığını görüyoruz."

