İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2025 Pazartesi / 14 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4566
  • EURO
    36,3077
  • ALTIN
    3065.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Zelenski'den Kuzey Kore liderine teklif: İade etmeye hazırız
Dünya

Zelenski'den Kuzey Kore liderine teklif: İade etmeye hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un Rusya'da tutulan Ukrayna askerlerinin takasını organize etmesi halinde, yaralı olarak ele geçirdikleri Kuzey Koreli askerleri ülkelerine iade etmeye hazır olduklarını açıkladı.

IHA13 Ocak 2025 Pazartesi 06:45 - Güncelleme:
Zelenski'den Kuzey Kore liderine teklif: İade etmeye hazırız
ABONE OL

Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk bölgesinde 2 Kuzey Koreli askeri esir almasının yankıları sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'a esir takası teklifi geldi. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada ilerleyen günlerde daha fazla Kuzey Kore askerinin esir alınacağından şüphe duymadığını belirten Zelenski, "Askerlerimizin başka Kuzey Kore askerlerini de ele geçirmesi an meselesi. Rus ordusunun Kuzey Kore'den gelen askeri yardıma muhtaç olduğuna dair dünyada hiçbir şüphe kalmamalı" ifadelerini kullandı. "Putin 3 yıl önce NATO'ya ültimatomlar vererek ve tarihi yeniden yazmaya çalışarak işe başladı ama şimdi Pyongyang'ın askeri desteği olmadan yapamıyor" diyen Zelenski, "Ukrayna, Rusya'da esir tutulan savaşçılarımızla takası organize etmesi halinde, Kim Jong Un'un askerlerini ona teslim etmeye hazır" dedi. Ülkelerine geri dönmek isteyen Kuzey Kore askerleri için başka seçeneklerin de mevcut olabileceğini belirten Zelenski, "Özellikle Kore'de bu savaşla ilgili gerçekleri yayarak barışı yakınlaştırma arzusunu dile getirenlere bu fırsat verilecektir" açıklamasında bulundu. Zelenski, esir alınan 2 Kuzey Koreli askerin yer aldığı bir videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı.

UKRAYNA ORDUSU 2 KUZEY KORELİ ASKERİ ESİR ALMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın Kursk bölgesinde devam eden çatışmalarda 2 Kuzey Kore askerinin yaralı olarak esir alındığını açıklamıştı. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ise, yaralılara gerekli tıbbi yardımın sağlandığını ve Kuzey Koreli askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığını duyurmuştu. Kuzey Koreli esirlerden birinin Ukrayna'ya karşı savaşa değil, eğitim için Rusya'ya gittiğini sandığı ifade edilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.