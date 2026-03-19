Zelenski'den müzakere mesajı: ABD'den sinyaller aldık

Zelenski, Brüksel'de devam eden Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'ne çevrim içi bağlanarak, katılımcılara hitaben konuşma yaptı.

Ülkesinin AB ile entegrasyon süreci için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Zelenski, "Rusya, Ukrayna'nın Avrupa'da olacağını ve bunun engellenemeyeceğini açıkça anlamalı ve gerçekten hissetmelidir." dedi.

Zelenski, Ukrayna'nın AB üyeliği için net tarih belirlenmesi gerektiğinin altını çizerek, "Net bir tarih belirlenirse bu, Rusya'nın katılımımızı hiçbir şekilde engelleyemeyeceği anlamına gelir." ifadesini kullandı.

Müttefiklerin, ülkesine yönelik devam eden Rus hava saldırılarından korunması için Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi'ne (PURL) katkıda bulunmayı sürdürmelerinin önemini vurgulayan Zelenski, "Patriot (hava savunma) sistemi için füzeleri tedarik etmek amacıyla her fırsatı değerlendirmeye devam etmeliyiz. İşte bu yüzden PURL programı faydalıdır." diye konuştu.

Zelenski konuşmasında, savaşın sona erdirilmesi için bu yılın başında Rusya-ABD-Ukrayna arasında başlatılan üçlü müzakereler sürecine de değindi.

Müzakerelerin devam edebileceğine yönelik bilgiler aldıklarını dile getiren Zelenski, "ABD tarafından, görüşmelerin yakında devam edebileceğine dair son birkaç gündür sinyaller alıyoruz." dedi.

AB'den Ukrayna'ya 2026-2027 için sağlanmasına karar verilen 90 milyar avroluk destek sürecinin henüz başlamadığını, Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketinin yürürlüğe girmesinin de engellendiğini, ayrıca ABD'nin Rusya'ya yönelik bazı yaptırımları kısmen kaldırdığını ifade eden Zelenski, "Rusların, bu müzakerelerde pozisyonlarının önemli ölçüde güçlendiği hissine kapılmamalarını sağlamak hepimizin sorumluluğudur." ifadesini kullandı.