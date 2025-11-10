İSTANBUL 22°C / 14°C
Dünya

Zelenski'den net mesaj: Trump'tan korkmuyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile olan ilişkisini 'profesyonel ve yapıcı' olarak tanımladı. Zelenski, Trump'tan korkmadığını vurgulayarak, ilişkilerini de 'normal', 'profesyonelce' ve 'yapıcı' olarak nitelendirdi.

AA10 Kasım 2025 Pazartesi 14:48 - Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkisini "profesyonelce ve yapıcı" olarak nitelendirerek, ondan "korkmadığını" belirtti.

Zelenski, Kiev'deki başkanlık sarayında, The Guardian gazetesine ABD ile ilişkilere dair açıklamada bulundu.

"Dünyadaki herkesin Trump'tan korktuğunu" öne süren Zelenski, bu durumun kendisi için de geçerli olup olmadığı sorulduğunda, "hayır" cevabını verdi.

Zelenski, "Amerika ile düşman değiliz. Dostuz. Neden korkalım?" ifadelerini kullandı.

Trump'ın da kendisi gibi halk tarafından seçildiğini belirten Zelenski, Amerikan halkının tercihine saygı duyulması gerektiğini söyledi.

Zelenski, ABD'nin uzun yıllardır stratejik ortakları olduğunu ve iki ülkenin "derin ortak değerleri" paylaştığını ifade ederek, Trump ile ilişkilerini de "normal", "profesyonelce" ve "yapıcı" olarak nitelendirdi.

Öte yandan, ABD'li üreticilerden 27 Patriot hava savunma sistemi sipariş etmek istediğini kaydeden Zelenski, Avrupa devletlerinin Patriot'larını Ukrayna'ya ödünç verebileceğini dile getirdi.

Zelenski ayrıca, röportaj sırasında başkanlık sarayında elektrik kesintisi yaşanması üzerine, Rusya'nın saldırılarını gerekçe göstererek, "Bu bizim hayat şartlarımız, normal. Her yerde olduğu gibi Kiev'de de elektrik dalgalanmaları yaşıyoruz." dedi.

