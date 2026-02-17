Zelenski'den ortaklarına savunma desteği uyarısı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajda Rusya ile devam eden savaşa dair değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik yeni ve büyük çaplı saldırılara hazırlandığına dair istihbarat aldıklarını belirten Zelenskiy, "Hava savunması doğru şekilde yapılandırılmalı. Bunlar, özel koruma ve ortaklardan uygun desteği gerektiren birleşik saldırılar. Hava savunma füzelerinin tedarikinde yaşanacak herhangi bir gecikme, saldırılardan kaynaklanan hasarın artmasına yol açar. Münih'te görüşülen her şey hızla uygulanmalıdır. Ortakların tepkisiz kalmaması önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.

"ORTAKLARIMIZ HAREKETE GEÇMELİ"

Ukrayna'nın müzakerelerin devamını beklediğini ancak Rusya'nın kışın son günlerinden yararlanarak Ukrayna'ya yeni darbeler indirmek istediğini söyleyen Zelenskiy, "ABD'nin şartsız ve uzun vadeli ateşkes önerisi başta olmak üzere tüm gerçekçi önerilerini kabul ettik. Rusya bunu reddediyor ve cephedeki saldırılarına, şehirlerimize ve enerji altyapımıza yönelik saldırılarına devam ediyor. Ortaklarımızın, saldırganı barışa zorlamak için harekete geçmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİY'DEN RUSYA'YA YAPTIRIM ÇAĞRISI

Rusya'yı savaşı sona erdirmeye zorlayacak yeni yaptırımlar hazırlayan tüm ortaklarına teşekkür eden Zelenskiy, "Avrupa'dan, İngiltere'den, Kanada'dan ve diğer ortaklardan güçlü kararlar bekliyoruz. Kararlar aslında zaten hazırlanmış durumda" dedi. Ukrayna'nın son olarak Rusya'nın işgal girişimine destek veren Rus sporculara yaptırım uygulama kararı aldığını hatırlatan Zelenskiy, "Rus saldırganlığına katılan ve onlara yardım eden herkesin dünya çapında serbestçe dolaşamaması için ortaklarımızla işbirliği yapacağız. Ortaklarımızın tüm bu yaptırımların uygulanması için gerekli siyasi iradeyi göstermesini umuyoruz" şeklinde konuştu.

"ABD İLE ENERJİ ORTAKLIĞI KONUSUNDA GELİŞMELER VAR"

Ukrayna'nın toparlanması için mali yardım, ekipman ve temel ihtiyaç maddelerini kapsayan destek paketleri konusunda ön anlaşmalar yapıldığını hatırlatan Zelenskiy, "Bu hafta Fransa, enerji konulu 'Ramstein' toplantısına ev sahipliği yapacak. G7 temsilcileri ile G7 üyesi olmayan ancak bize önemli destek sağlayan Avrupa ülkeleri de toplantıya katılacak. Yardım etmeye hazır oldukları için minnettarım" dedi. Enerji konusunda ABD ile çalışmayı da sürdürdüklerini vurgulayan Zelenskiy, "Ukrayna ve ABD arasında stratejik bir enerji ortaklığı kurulması yönünde gelişmeler var. Bu çok önemli. Avrupa ile ilgili de önemli gelişmeler var. Bu da çok önemli" diye konuştu.

"RUSYA YAPTIKLARINDAN SORUMLU TUTULMALI"

Zelenskiy, Ukrayna'nın Avrupa ve Avrupa-Atlantik güvenliğinin önemli bir unsuru haline gelebileceğinin altını çizdi. Ortaklarının Ukrayna'nın kabiliyetlerini anlamasının önem taşıdığını vurgulayan Zelenskiy, "Kimse kendini kandırmasın: Rusya saldırganlığından sorumlu tutulmazsa, sizinle, kendisi ile işbirliği yapmayı bekleyen dünyadaki hiç kimseyle barış içinde yaşamayacak. Rusya yaptığı her şeyden sorumlu tutulmalıdır. Adalet yerini bulmalıdır" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, Ukrayna güvenlik birimlerine ve Kiev yönetimine destek veren tüm ortaklarına teşekkür etti.