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Dünya

Zelenski'den Putin açıklaması: Yapmayacağı kötülük yok

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün Rusya'da sona eren ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kazandığı seçime ilişkin açıklama yaptı. Putin'e ‘diktatör' diyen Zelenski, “Kişisel iktidarını uzatmak için yapmayacağı kötülük yoktur” dedi.

DHA18 Mart 2024 Pazartesi 11:32 - Güncelleme:
Zelenski'den Putin açıklaması: Yapmayacağı kötülük yok
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'da düzenlenen seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Rus diktatör yeni bir seçim simülasyonu yapıyor. Dünyadaki herkes, tarihte sık sık olduğu gibi, bu figürün sadece güce bağımlı hale geldiğini ve sonsuza kadar hükmetmek için elinden gelen her şeyi yaptığını anlıyor. Kişisel iktidarını uzatmak için yapmayacağı kötülük yoktur. Dünyada bundan kurtulabilecek hiç kimse yoktur. Bu duruma dur diyen ve demeye devam edecek olan her devlete, her lidere ve tüm uluslararası örgütlere minnettarım. Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna topraklarında yaptığı her şey suçtur. Rus katillerin bu savaşta ve Putin'in ömür boyu sürecek iktidarı uğruna yaptıkları her şey için adil bir cezalandırma yapılmalıdır. Putin'in korktuğu tek bir şey var, adalet. Bu seçim taklidinin hiçbir meşruiyeti yoktur ve olamaz da. Bu şahıs Lahey'de sanık sandalyesine oturmalıdır. Bunu sağlamalıyız" dedi.

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