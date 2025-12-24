İSTANBUL 14°C / 10°C
Dünya

Zelenski'den Putin'e ''kalpsiz'' göndermesi: En önemli şeyi bombalayamıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yayımladığı mesajında, Ukrayna halkının bağımsızlık mücadelesi verdiğini belirterek, 'Rusya, bize getirdiği tüm sıkıntılara rağmen en önemli şeyi işgal edemiyor veya bombalayamıyor. Bu bizim Ukraynalı kalbimizdir, birbirimize olan inancımız ve birliğimizdir.' ifadesini kullandı.

AA24 Aralık 2025 Çarşamba 22:20 - Güncelleme:
Zelenskiy, Noel Bayramı vesilesiyle görüntülü mesaj yayımladı.

Herkesin kendi evinde ve huzur içinde bayramı kutlaması gerektiğini ifade eden Zelenskiy, halkın 4 yıldır bağımsızlık için mücadele verdiğini kaydetti.

Zelenskiy, Ukrayna halkının topraklarını, ailelerini, evlerini ve huzurlarını savunduğunu vurguladı.

Birçok Ukraynalının bayramı evinde karşılayamayacağını kaydeden Zelenskiy, "Rusya, bize getirdiği tüm sıkıntılara rağmen en önemli şeyi işgal edemiyor veya bombalayamıyor. Bu bizim Ukraynalı kalbimizdir, birbirimize olan inancımız ve birliğimizdir." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rus ordusunun bayramdan önce de füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediğini ifade ederek, "Ukrayna için barış diliyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

