İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2026 Perşembe / 13 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,1916
  • EURO
    52,904
  • ALTIN
    6718.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Zelenski'den Putin'in ateşkes teklifine yeşil ışık
Dünya

Zelenski'den Putin'in ateşkes teklifine yeşil ışık

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla ateşkes ilan etmeye hazır olduğu yönündeki açıklamasına ilişkin söz konusu ateşkesin detaylarını öğrenmek istediklerini söyledi.

AA30 Nisan 2026 Perşembe 11:44
ABONE OL

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov'un Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesine ilişkin Rus gazetecilere yaptığı açıklamada dile getirdiği ateşkes konusunu değerlendirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı, "Temsilcilerimize, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın ekibiyle iletişime geçmeleri ve Rusya'nın kısa süreli sessizlik (ateşkes) önerisinin ayrıntılarını öğrenmeleri talimatını verdim." ifadesini kullandı.

Zelenski, Ukrayna'nın barış istediğini ve bu yöndeki çalışmaları sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Tam olarak neyin söz konusu olduğunu bir öğrenelim. Moskova'daki geçit töreni için birkaç saatlik güvenlik mi yoksa daha fazlası mı? Önerimiz, halk için güvenilir güvenlik ve kalıcı barışı garanti eden uzun vadeli bir ateşkestir."

Zelenski, kalıcı barış için her türlü çalışmayı yapmaya hazır olduklarını da vurguladı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, Trump'ın Putin ile telefon görüşmesinde, Rusya'nın Paskalya Bayramı vesilesiyle ateşkesi ilan etme kararını olumlu karşıladığını söyleyerek, "Putin, bu bağlamda, 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla ateşkes ilan etmeye hazır olduğunu dile getirdi. Trump da bu inisiyatifi destekleyerek İkinci Dünya Savaşı'nda Nazizm'e karşı kazanılan zaferin ortak olduğunu vurguladı." ifadesini kullanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsü kırmızı ışık dinlemedi: 12 yaşındaki çocuğu altına aldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.